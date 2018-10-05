Городские власти установят в Перми памятник Федору Достоевскому

В Перми появится памятник российскому писателю Федору Достоевскому. Решение об установке монумента было принято на заседании Общественного совета по топонимике.

Скульптура расположится в саду Декабристов. Инициативу о размещении на территории города статуи литератору было предложено мэрии пермским отделением российского общества Достоевского. По словам председателя организации Олега Сыромятникова, установка памятника создаст «законченное историко-культурное пространство» в парке. Также рядом находится улица, которая носит имя писателя.

Итоговый эскиз памятника будет рассмотрен в ближайшее время. Возведение объекта планируется за счет привлеченных средств обществом Достоевского к 200-летию со дня рождения писателя в 2021 году, сообщили в горадминистрации.

Напомним, ранее стало известно, что в Казани установят памятник Марджани.