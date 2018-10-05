Danske Bank заключил «зеркальные сделки» с россиянами на 8,5 млрд евро – СМИ

Крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд в 2013 году.



В ходе «зеркальных сделок» россияне покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте, передает The Financial Time со ссылкой на внутреннюю записку Danske Bank. При этом банк не имел информации о конечных участниках операций, потому что обращавшиеся в банк были посредниками.

«Существует потенциальный репутационный риск, который заключается в том, чтобы оказаться замешанным в содействии отмыванию денег из России», — говорится в документе.

Отмечается, что такие операции хоть и не противоречат закону, но являются «красным флагом» для прокуроров, расследующих преступления по отмыванию денег.

Ранее сообщалось, что филиал кредитной организации в Эстонии отмыл более 54 млрд долларов из России. Гендиректор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку из-за обвинений в отмывании денег.