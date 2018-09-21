Филиал Danske Bank отмыл до $54 млрд из России — СМИ

Эстонский филиал Danske Bank в 2007–2015 годах отмыл около 200 млрд евро ($234 млрд), что почти в 9 раз больше ВВП и в 12,3 раза больше суммы депозитов в Эстонии. Предполагается, что $54 млрд были переведены из России.

При этом большинство счетом контролировали фирмы-пустышки, в основном британские. Получив деньги, они обычно переводили их между несколькими компаниями, имевшими в нем счета, а затем перечисляли в банки Турции, Гонконга, Латвии, Великобритании и других стран, передают «Ведомости».

Ранее гендиректор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку из-за обвинений в отмывании денег.