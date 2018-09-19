Гендиректор Danske Bank уйдет в отставку из-за возможных операций по отмыванию денег в банке

Гендиректор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку. Решение принято из-за обвинений банка в масштабном отмывании денег, в частности $234 млрд через небольшое подразделение в Эстонии.



«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — передают «Ведомости» со ссылкой на Боргена.

По его словам, решение об отставке он откладывал, так как чувствовал необходимость «провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования».

Отмечается, что расследование внешнего правового бюро заключило, что Борген выполнял свои юридические обязанности.

Ранее сообщалось, что в подразделении Danske Bank в Эстонии анализируют сомнительные операции, которые прошли через него с 2007 по 2015 год. Значительная часть денег поступила от компаний, связанных с Россией и странами бывшего СССР.