«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам 351 млн рублей

АО «Саратовские авиалинии» продолжают выполнять свои обязательства по возврату денежных средств за отмененные перелеты.

По данным на 3 октября перевозчик возвратил пассажирам 351 млн рублей. Остаток задолженности составляет менее 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Добавим, общая сумма выплат по претензиям на возврат стоимости отмененных перевозок в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта перед клиентами равняется 451,459 млн рублей.

Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. В середине августа стало известно, что авиакомпания выплатила около половины долга за билеты.