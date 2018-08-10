«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам около половины долга за билеты

«Саратовские авиалинии», прекратившие деятельность в мае этого года, вернули пассажирам 215 млн рублей за купленные билеты. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Общая сумма задолженности перевозчика перед пассажирами составляла 451 млн рублей. На 10 августа долг снизился до 236 млн рублей.

Таким образом, компания вернула клиентам 215 млн рублей, или 48% от первоначальной задолженности.



«Фактически компания выплачивает по 4 000 000 рублей ежедневно», — подчеркнули в «Саратовских авиалиниях».



Напомним, что «Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая.

