«Саратовские авиалинии» приостановили все полеты с 30 мая

АО «Саратовские авиалинии» объявило об отмене всех рейсов с 30 мая. Это связано с тем, что компания не получила от Росавиации официальных сообщений о ее дальнейшей работе.

«Согласно приказу Росавиации <…> срок действия сертификата был ограничен с 30 мая. В связи с тем, что по окончанию рабочего дня 29 мая от регулятора не поступило иной информации, мы приостанавливаем полеты с 30 мая», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Отмечается, что ранее компания подала необходимые документы об устранении нарушений. Специалисты Росавиации прибыли в Саратов с проверкой, но «никаких официальных итогов решений» в адрес компании не поступило.

18 мая авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям и сокращении чартерной программы на 50%. И это несмотря на то, что накануне в компании сообщили о возможном прекращении деятельности с 31 мая.