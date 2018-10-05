Сбербанк начал сбор голосов клиентов для подтверждения личности

Сбербанк начал собирать голоса клиентов для «быстрого и безопасного подтверждения личности». Услуга доступна всем клиентам в России, сказал представитель Сбербанка.

Для сдачи слепков голоса необходимо позвонить в колл-центр. Предварительно через «Сбербанк онлайн» нужно подтвердить согласие на передачу данных. В том числе, других биометрических данных. Эти данные нужны банку, чтобы идентифицировать розничных клиентов и представителей компаний, передают «Ведомости».

Отмечается, что платформа банка не связана с государственной.

Напомним, с 1 июля этого года биометрические данные начали активно собирать и другие банки для единой всероссийской системы.