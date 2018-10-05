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Происшествия

В Тверской области маршрутка попала в аварию, погибли более 10 человек

08:46, 05.10.2018

Пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области. В результате ДТП погибли более 10 человек, точное количество погибших пока неизвестно.

«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне водитель автобуса в Казани протаранил легковой автомобиль Audi и врезался в ограждение около здания КФУ.

Происшествия
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