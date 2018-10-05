В Тверской области маршрутка попала в аварию, погибли более 10 человек
Пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области. В результате ДТП погибли более 10 человек, точное количество погибших пока неизвестно.
«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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