В Тверской области маршрутка попала в аварию, погибли более 10 человек

Пассажирский автобус и маршрутное такси столкнулись в Калининском районе Тверской области. В результате ДТП погибли более 10 человек, точное количество погибших пока неизвестно.

«Столкновение рейсового автобуса и маршрутного такси произошло в районе населенного пункта Некрасово», — цитирует источника в экстренных службах ТАСС.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Накануне водитель автобуса в Казани протаранил легковой автомобиль Audi и врезался в ограждение около здания КФУ.