Владимир Мединский предложил переименовать пермский аэропорт в «Татищев»

Министр культуры России Владимир Мединский предложил изменить название пермского аэропорта. Идея была озвучена во время круглого стола в Общественной палате РФ.

По его словам, новое наименование аэропорта должно быть связано с именами великих россиян. В частности, пермскому аэропорту предложены сменить название в честь основателя краевой столицы Василия Татищева.

Инициатива реализуется в рамках проекта «Великие имена России». Планируется, что в скором времени пройдет всероссийское голосование, где аэропортам будут выбраны новые имена. Всего в список входят 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 млн человек.

«Наша земля богата людьми: Астрахань — Кустодиев, Воронеж — Бунин, Платонов, Екатеринбург или Пермь — Татищев, Калуга — Георгий Жуков, Орел — Тургенев, Пенза или Пятигорск — Лермонтов, Петербург — Достоевский, Пушкин, Петр Великий, Симферополь — Потемкин, Южно-Сахалинск — Чехов», — цитирует «Интерфакс» главу Минкультуры.

Стоит отметить, что новый терминал пермского аэропорта по результатам онлайн-голосования назвали «Большое Савино».

Напомним, ранее Мединский дал обещание не ограничивать показ зарубежных фильмов.