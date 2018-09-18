Мединский дал обещание не ограничивать показ зарубежных фильмов

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ограничения показа в российских кинотеатрах иностранных фильмов до 35% не будет.

«Я хочу успокоить всех — речь идет о предложениях обычных, принятых во многих государствах, антимонопольных нормах. Когда мы не хотим, чтобы в многозальном кинотеатре все сеансы забивались каким-то одним фильмом. Чтобы у зрителя был выбор», — приводит его слова ТАСС.

Глава Минкульта отметил, речь идет о том, чтобы было не менее трех разных фильмов в кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что Минкульт разработал законопроект, согласно которому количество сеансов каждого фильма будет ограничено до 35% от общего числа показов всех картин в день. При чем речь идет не только о зарубежных, но и о российских лентах.