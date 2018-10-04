Силуанов предложил декриминализировать налоговые нарушения без умысла

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силанов выступил за отмену уголовной ответственности для предпринимателей, которые совершили налоговые преступления неумышленно.



По его словам, правительство сейчас готовит комплекс мер, которые связаны с исполнением майского указа президента РФ, и часть этих мер касается снижения уголовно-правовых рисков для бизнеса.



«Это все формирует деловой климат. Если вы боитесь открыть новый бизнес, то как наша экономика сможет увеличить объемы производства, как может увеличиться занятость? Здесь все имеет значение», — цитирует РИА «Новости» Силуанова.

Ранее сообщалось, что жители Республики Татарстан, сдающие жилье в аренду, смогут получить скидку по налогам, получив статус самозанятых.