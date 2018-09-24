В Татарстане для сдающих жилье в аренду снизят налоговую ставку до 4%

Жители Республики Татарстан, сдающие жилье в аренду, смогут получить скидку по налогам, получив статус самозанятых.

Также пониженными ставками смогут воспользоваться те, кто проживаюет в Москве, Московской и Калужской областях. Ставка составит 4% при сдаче квартиры в аренду другому человеку, 6% — компании, пишут «Ведомости».



При этом за сокрытие налогов самозанятых ждет штраф в 20% от выручки, при повторном нарушении в течение полугода — вся выручка.

Ранее сообщалось, что ФНС уже согласовала с правительством РФ параметры налогового режима для самозанятых. В Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях с 2019 года начнут тестировать специальное приложение для самозанятых.