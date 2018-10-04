БК «Уфимец» выиграл две кубковые игры в Барнауле

Фото: БК «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» принимает участие в играх группового этапа Кубка России в Барнауле, сообщает пресс-служба башкирской команды.

«Уфимец» уже одержал две победы над дублем казанского УНИКСа (82:61) и местным «АлтайБаскет» (77:59). По итогам двух матчей 30 очков в составе башкирской команды набрал Евгений Маринин. По 26 очков в активе Михаила Каутина и Бориса Назмутдинова.

4 октября «Уфимец» проведет третий матч Кубка России с дублем красноярского «Енисея». В оставшихся играх уфимская команда 5 и 6 октября встретится с «Нефтехимиком» из Тобольска и магнитогорским «Динамо».

