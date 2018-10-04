Россельхознадзор обнаружил в Кирове тонну зараженных слив из Сербии и России

Специалисты регионального Россельхознадзора выявили в Кирове зараженные фрукты.

По данным ведомства, при досмотре партии свежих нектаринов из Сербии и России, вес которых составил порядка одной тонны, выявлены сливы, зараженные щитовкой. Энтомологическая экспертиза показала, что на плодах действительно был обнаружен карантинный объект — Калифорнийская щитовка.

Погодно-климатические условия Кировской области делают невозможным размножение данного вредителя. Поэтому сливы не представляют угрозу для здоровья и жизни граждан, пояснили в Россельхознадзоре. По итогу партия продуктов была допущена к реализации.

Напомним, ранее в самарской Castorama продавали зараженные семена моркови.