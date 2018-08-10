В самарской Castorama продавали зараженные семена моркови
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в самарской Castorama зараженные семена моркови.
В ходе рейда специалисты выявили продажу 45 пакетов с семенами моркови «Нантская 4», которые оказались заражены вредным организмом — семенами амброзии полыннолистной, рассказали в пресс-службе ведомства.
Кроме того, в магазине предлагались покупателям семена газонных трав с истекшим сроком действия протоколов испытания. Также в Castorama не проводили карантинные фитосанитарные обследования своей продукции.
По итогам проверки ретейлеру назначены два штрафа в размере 5 тыс. рублей, а должностному лицу — два штрафа в размере 500 рублей.
Напомним, весной этого года в Казани открылся гипермаркет Castorama стоимостью 2 млрд рублей.Общество
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