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В самарской Castorama продавали зараженные семена моркови

10:59, 10.08.2018
В самарской Castorama продавали зараженные семена моркови
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в самарской Castorama зараженные семена моркови.

В ходе рейда специалисты выявили продажу 45 пакетов с семенами моркови «Нантская 4», которые оказались заражены вредным организмом — семенами амброзии полыннолистной, рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в магазине предлагались покупателям семена газонных трав с истекшим сроком действия протоколов испытания. Также в Castorama не проводили карантинные фитосанитарные обследования своей продукции.

По итогам проверки ретейлеру назначены два штрафа в размере 5 тыс. рублей, а должностному лицу — два штрафа в размере 500 рублей.

Напомним, весной этого года в Казани открылся гипермаркет Castorama стоимостью 2 млрд рублей.

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