МВД РТ: Врезавшийся в забор около КФУ автобус выехал на красный свет — пострадали шесть человек

Фото: МВД РТ

Сегодня в Казани произошло ДТП с участием автобуса. Происшествие произошло на перекрестке улиц Салимжанова и Татарстана.

По данным пресс-службы МВД РТ, водитель выехал на красный свет и протаранил легковой автомобиль Audi, после чего врезался в забор около здания КФУ.

Водитель иномарки в тяжелом состоянии доставлен в больницу, также пострадали 5 пассажиров автобуса.

Очевидцы сообщили, что автобус встал поперек дороги и парализовал движение троллейбусов. Кроме того, затруднено движение автомобилей. На данный момент пробка электротранспорта растянулась от места аварии до площади Свободы.