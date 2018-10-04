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Пробка в центре Казани: автобус протаранил забор у кафедры конфликтологии КФУ

09:10, 04.10.2018
Пробка в центре Казани: автобус протаранил забор у кафедры конфликтологии КФУ
Фото: Реальное время

В центре Казани на улице Пушкина парализовано движение троллейбусов — у здания по адресу 1/55 поперек проезжей части в забор врезался пассажирский автобус, передают очевидцы с места события.

Протаранивший ограждение автобус полностью блокировал полосу для электротранспорта и серьезно осложнил движение остальным автомобилям. На присланных в редакцию «Реального времени» кадрах видно, как другой автобус, следующий из центра в сторону Речного порта, вынужден объезжать затор по встречной полосе. Гаишник этому не препятствует.

Здание, у которого столь неудачно «припарковался» водитель автобуса занимает кафедра конфликтологии КФУ.

ПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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