Путин ввел уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отказ в приеме на работу и увольнение лиц предпенсионного возраста.

Отказ в приеме на работу или увольнение лица предпенсионного возраста будет караться штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.



Напомним, что сегодня Путин подписал закон о пенсионном возрасте. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста с 1 января 2019 года на 5 лет — до 65 для мужчин и 60 лет для женщин.