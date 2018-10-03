Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 3,2 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,2 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор наблюдался вечером от проспекта Фатыха Амирхана до Сибирского тракта. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 2 балла больше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистрали оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (7 баллов), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (6 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 3,4 километра.