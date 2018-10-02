Вечером наиболее загруженными магистралями Казани оказались улицы Гвардейская и Рихарда Зорге

Сегодня вечером наиболее загруженными магистралями Казани оказались улицы Гвардейская и Рихарда Зорге. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Так, в направлении улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр заторы составили 5 баллов. Загруженность на этом же участке из центра составила 6 баллов.

Кроме того, плотный трафик наблюдался на улице Декабристов из центра (6 баллов), Сибирском тракте от Дербышек (4 балла), Сибирском тракте к Дербышкам (5 баллов).

Утром на проспекте Победы была зафиксирована самая большая пробка за сегодняшний день. Ее длина составила 3,4 километра. Затор возник из-за трех аварий, произошедших на этом направлении.