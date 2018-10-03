Максим Кац раскритиковал новые электробусы КАМАЗа

Член партии «Яблоко» Максим Кац раскритиковал электробусы КАМАЗа и ГАЗа, которые начали курсировать в столице с 1 сентября.



По его словам, электробусы постоянно ломаются, стоят на конечных или уезжают на тягачах в депо.

«Мы зафиксировали 103 попытки запуска электробусов, из них только две закончились тем, что электробус ехал по расписанию, не сломался, не задержался и возил пассажиров, как надо», — рассказал Кац на своем канале в YouTube.

Напомним, КАМАЗ и ГАЗ должны были 1 сентября поставить 15 электробусов в Москву, но задержали поставки. «Мосгортранс» получил, по данным на 7 сентября, только 9 машин.