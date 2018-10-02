Власти Казани потребовали устранить недоработки, допущенные при строительстве двух детсадов

Власти Казани потребовали устранить недоработки, возникшие при строительстве двух детсадов в Кировском и Авиастроительном районах города.

Детсады №81 и №123 были построены менее пяти лет назад, однако в ходе их эксплуатации возникли проблемы. В первом из них строители неправильно установили козырек над входом. Кроме того, на верандах учреждения отходят полы, а весной и летом в подвале скапливается вода.

В некоторых местах детсада №123 протекает кровля, сыплется потолочное покрытие, есть вопросы к ливневой канализации, подтапливает подвал, не справляется вентиляция, сообщается на сайте мэрии Казани.

Власти города потребовали в самые короткие сроки устранить проблемы в рамках гарантийных обязательств. Представители субподрядчика пообещали исправить недоделки за 2,5−3 недели.

Ранее сообщалось, что в 2018—2019 годах в Татарстане построят 29 новых детских садов, из них шесть — в Казани.