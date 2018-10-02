Замглавы карельского «Мемориала» задержали по подозрению в развращении школьника

В Карелии задержан Сергей Колтырин, замглавы регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева, вокруг которого ранее также разгорелся сексуальный скандал.

Предположительно, Колтырин со своим другом развратили 13-летнего подростка. Как ожидается, сегодня карельский суд изберет задержанным меру пресечения, пишет «Пятый канал».

В отношении мужчины 28 сентября 2018 года было возбуждено уголовное дело по 135-й статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-лет, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Известно, что Сергей Колтырин также и главный идеолог раскопок на урочище Сандармох в 200 километрах от Петрозаводска.



Напомним, что в июне Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело Юрия Дмитриева. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Однако следствие возбудило в отношении Дмитриева новое уголовное дело по статье о сексуальном насилии.