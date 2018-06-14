Суд в Карелии отменил оправдательный приговор главе отделения «Мемориала» о детской порнографии

Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева. Его обвиняли в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия.



«Приговор отменен полностью и отправлен на новое рассмотрение в тот же суд», — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева. По его словам, суд избрал для Дмитриева меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Отмечается, что на рассмотрение суда поступили две апелляционные жалобы — от стороны обвинения в лице прокурора и от родной бабушки приемной дочери Дмитриева, которая отдала девочку в детский дом в трехлетнем возрасте.



Кроме того, судья приобщила к делу психологическое обследование девочки, сделанное уже после решения Петрозаводского городского суда.



В апреле Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Его признали виновным в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия.