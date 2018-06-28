СК возбудил новое дело в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Следствие возбудило в отношении лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева уголовное дело по статье о сексуальном насилии. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п.« б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он является подозреваемым», — цитирует Коновалова ТАСС.



Других подробностей пресс-секретарь не назвал.

Накануне дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт сообщила о его задержании. В правоохранительных органах пояснили, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Отправляясь на кладбище и в монастырь он покинул пределы Петрозаводска.

Напомним, что в июне Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело Юрия Дмитриева. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.