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СК возбудил новое дело в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

11:09, 28.06.2018
СК возбудил новое дело в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Фото: ru.wikipedia.org / Mediafond

Следствие возбудило в отношении лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева уголовное дело по статье о сексуальном насилии. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

«Дмитриев задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п.« б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он является подозреваемым», — цитирует Коновалова ТАСС.

Других подробностей пресс-секретарь не назвал.

Накануне дочь Юрия Дмитриева Екатерина Клодт сообщила о его задержании. В правоохранительных органах пояснили, что Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде. Отправляясь на кладбище и в монастырь он покинул пределы Петрозаводска.

Напомним, что в июне Верховный суд (ВС) Карелии отправил на пересмотр уголовное дело Юрия Дмитриева. Ранее Петрозаводский городской суд оправдал его по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии.

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