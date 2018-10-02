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Промышленность

«РАЦИН» подал иск о банкротстве Мамадышской продовольственной корпорации на 56,3 млн рублей

10:28, 02.10.2018

ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве «Мамадышская продовольственная корпорация».

Сумма требований составила 56,3 млн рублей. Заявление подано 1 октября, следует из картотеки арбитражных дел.

Отметим, что «РАЦИН» является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ.

Ранее в Татарстане было возбуждено третье дело о навязывании удобрений «РАЦИНа». Подробнее — в материале «Реального времени».

ПромышленностьАгропром Татарстан
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