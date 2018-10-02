«РАЦИН» подал иск о банкротстве Мамадышской продовольственной корпорации на 56,3 млн рублей
ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» подал в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве «Мамадышская продовольственная корпорация».
Сумма требований составила 56,3 млн рублей. Заявление подано 1 октября, следует из картотеки арбитражных дел.
Отметим, что «РАЦИН» является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда РТ.
Ранее в Татарстане было возбуждено третье дело о навязывании удобрений «РАЦИНа». Подробнее — в материале «Реального времени».ПромышленностьАгропром Татарстан
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