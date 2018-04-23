В Татарстане возбуждено третье дело о навязывании удобрений «РАЦИНа»

В Дрожжановском районе Татарстана возбуждено уголовное дело о создании системы навязывания услуг ГУП «РАЦИН» по поставке минеральных удобрений. В воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ) сотрудники Следкома по РТ подозревают пока неустановленных должностных лиц районного управления сельского хозяйства и продовольствия.

По версии следствия, эти чиновники лишили отдельных сельхозпроизводителей района права распоряжаться бюджетными субсидиями по своему усмотрению — на возмещение прямых понесенных затрат, но создали «систему навязывания услуг ГУП «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и инноваций» (с 26.05.2017 — АО «РАЦИН») по поставке минеральных удобрений, при одновременном регулировании вопросов погашения задолженности за навязанную поставку удобрений за счет средств государственной поддержки».

В качестве потерпевших в деле фигурируют два сельских хозяйства.

Отметим, что это уже третье уголовное дело о «навязчивых» удобрениях. Ранее схожие факты стали предметом расследования в Мамадышском и Буинском районах. А при проверке УФАС по РТ в Тукаевском исполкоме было изъято письмо за подписью первого замглавы Минсельхозпрода РТ, которое свидетельствует — навязывали районные чиновники не по своей воле.