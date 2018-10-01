Дефицит бюджета Казани составит почти 1,5 млрд рублей

Депутаты Казанской городской думы приняли бюджет Казани на 2018 год с дефицитом в 1,46 млрд рублей. Соответствующие изменения внесены в решение «О бюджете муниципального образования Казани на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».

Доходы Казани увеличились на 471,4 млн рублей и составили 23,8 млрд, расходная часть — на 561,5 млн рублей и составила 25,3 млрд рублей, говорится в сообщении мэрии Казани.

Отмечается, что расходы изменились из-за повышения оплаты труда по новым условиям оплаты труда (106,4 млн рублей), расходную статью составили — проведение общегородских мероприятий (100 млн рублей), реконструкция биологических очистных сооружений (38 млн рублей), обеспечение деятельности учреждений социально-культурной сферы (33,7 млн рублей) и др.

Кроме того, на 3,5 млн рублей увеличены расходы на проведение районных мероприятий за счет безвозмездных поступлений от городских предприятий.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что бюджет Татарстана на 2019 год предполагается принять с дефицитом в 4,1 млрд рублей.

