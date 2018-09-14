Дефицит бюджета Татарстана превысит 4 миллиарда рублей в 2019 году

Бюджет Татарстана на 2019 год предполагается принять с дефицитом в 4,1 млрд рублей. Такие цифры озвучили сегодня на обсуждении бюджета в Кабмине РТ.



При этом дефицит консолидированного бюджета в 2020 году составит уже 4,6, в 2021 году — 5,3 млрд рублей. Отмечается, что бюджет на 2019 год сверстан, исходя из того, что нефть будет стоить 63,4 доллара за баррель, а доллар — 63,2 рубля, с учетом его роста до 68 рублей в 2024 году.

Расходная часть консолидированного бюджета без учета федеральных средств на 2019 год спрогнозирована в объеме 255,3 млрд рублей. При этом бюджет будет социально ориентированным, расходы на эту сферу вырастут на 7,8%.

Подробно о расходной части бюджета и почему президент Татарстана Рустам Минниханов опасается перераспределения доходов — в материале «Реального времени».