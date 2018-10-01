Андрей Педан: «В Америке никто пхенчанскую Олимпиаду не заметил»

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на корейской Олимпиаде.

— Зимой прошла Олимпиада. Какое в Северной Америке было отношение к такому «кастрированному» хоккейному турниру?

— Я считаю, что хоккей, конечно, был другой. И у ребят из других европейских команд были хорошие шансы. Дали шанс побороться тем же немцам. Так что считаю, что все равно была достойная Олимпиада.

— В США такую Олимпиаду кто-нибудь заметил?

— Не было какого-то ажиотажа. Когда приезжали хоккеисты из НХЛ, там каждое звено — это топ-звено во всех сборных, все имена на слуху. А тут все были из европейских лиг и КХЛ. Так что в Америке не особо следили.

— А чемпионаты мира для североамериканцев важны?

— За своих болеют. Когда я был в «Питтсбурге», оттуда вызывали игроков. И, например, когда играли Канада и США, в раздевалке канадцы с американцами спорили, радовались победе и подкалывали проигравших.

