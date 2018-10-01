Пермский футбольный клуб «Звезда» занял пятое место по итогам первого круга чемпионата ПФЛ

Фото: ФК «Звезда»

Пермский футбольный клуб «Звезда» по итогам первого круга чемпионата ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» занял пятое место.

Последний матч команда провела на домашнем стадионе «Звезда». Пермяки сыграли вничью с клубом «Носта» из Новотроицка. Игра закончилась со счетом 1:1. По словам наставника «Звезды» Константина Парамонова, в ближайшее время тренерский штаб будет ставить новые задачи перед футболистами.

«Мы уже немножко понимаем, что из себя представляет этот турнир и команды, играющие в нем, сопоставляем наши и их силы, поэтому мы будем дальше ставить перед собой задачи и решать их. Я как тренер говорю ребятам, что нам долго засиживаться во Второй лиге не хочется. Но пока мы не можем обыгрывать команды за счет класса, поэтому нам нужно работать и добиваться результатов командной игрой», — отметил Парамонов.

Пермский клуб по итогам первого круга набрал 17 очков. Отставание от лидера лиги — «Нефтехимика» — составляет семь очков.

Напомним, новая команда была создана краевым правительством в начале этого лета. Таким образом власти планируют возродить клуб «Звезда», существовавший в регионе с 1932 по 1996 годы. Ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.