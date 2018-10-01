В России 4–5 млн водителей ездят без полисов ОСАГО — РСА

Фото: скриншот видео

В России начали тестировать новую систему проверки наличия ОСАГО. Из 4,5 млн автомобилей, попавших в поле зрения дорожных камер в течение дня, только у 6% не было полиса.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил, что в России 4–5 млн водителей ездят без полисов ОСАГО.

При этом он не исключил, что в базе МВД могут быть ошибки. В связи с этим водителям пока не приходят штрафы, а только предупреждения, передают «Известия».

Кроме того, до сих пор не ясно как именно будут штрафовать водителей за отсутствие полиса: раз в день или каждый раз, когда он попадает на камеру. Также до сих пор окончательно не установлена сумма штрафа, так как эксперты считают слишком маленьким наказание в 800 рублей.

Ранее в министерстве финансов заявили, что размер платежа за езду без ОСАГО должен быть сопоставим с выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса.