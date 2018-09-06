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В Минфине поддержали повышение штрафов за езду без ОСАГО

13:14, 06.09.2018
В Минфине поддержали повышение штрафов за езду без ОСАГО
Фото: скриншот видео youtube.com

Министерство финансов планирует обсудить повышение штрафов за езду без ОСАГО. В ведомстве считают, что размер платежа должен быть сопоставим с выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса.

«Что касается штрафов, вопрос их повышения можно обсуждать. Все-таки должна быть сопоставимость между штрафами и экономической составляющей, выгодой, которую человек получил», — цитирует «РИА Новости» замминистра финансов Алексея Моисеева.

Напомним, в настоящее время отсутствие полиса ОСАГО влечет наложение штрафа от 500 до 800 рублей.

Напомним, в Татарстане упала собираемость штрафов за нарушение правил дорожного движения. При этом республика занимает третье место по России по объему поступлений.

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