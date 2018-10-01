Усманов заявил, что в России остался один олигарх

Бизнесмен Алишер Усманов заявил, что в России остался только один олигарх, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор. Уточнять кто именно этот олигарх Усманов отказался.

«Я слово «олигарх» вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы». В данном случае олигарх — это человек, который все взял не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился. Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится», — цитирует бизнесмена с телепередачи на «Россия 1» «Интерфакс».

При этом Романа Абрамовича и Олега Дерипаску он назвал крупными бизнесменами, а не олигархами. Они, также как и он, вовлечены в дискуссии о дальнейшей судьбе «Норильского никеля». Отмечается, что в компании не изменили status quo — основным владельцем компании остался Владимир Потанин.

Напомним, ранее владелец En+ и UC Rusal Олег Дерипаска отказался от номинации в совет директоров «Норникеля».