СМИ: Дерипаска отказался от номинации в совет директоров «Норникеля»

Владелец En+ и UC Rusal Олег Дерипаска отказался от номинации в совет директоров ГМК «Норильский никель», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информагентства.

О выдвижении Дерипаски в совет директоров стало известно 6 апреля. Также на это место номинирован бывший топ-менеджер компании Rusal и En+ Group Артем Волынец, который участвовал в создании объединенной компании «Русал» и курировал сделку по покупке алюминиевой компанией 25% акций «Норникеля» у Михаила Прохорова в 2007—2008 годах.

При этом глава «Интерроса» Владимир Потанин (владеет 32,9% ГМК), руководящий «Норникелем» с конца 2012 года, и Роман Абрамович (4,2% ГМК вместе с Александром Абрамовым) в совет директоров компании и в новый список кандидатов не вошли.