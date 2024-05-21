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Библиотеки выбрали лучшие детские книги за 2023 год

16:39, 21.05.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Библиотеки выбрали лучшие детские книги за 2023 год
Фото: Екатерина Петрова

Экспертный совет по детской литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА) составил итоговый список лучших детских книг по результатам голосования, которое проходило весной этого года. В финальный список вошли 14 художественных книг и 14 произведений познавательной литературы.

Итоговый список художественной литературы:

  • «Аул» Асии Арслановой;
  • «Инктобер. Месяц перемен» Елены Бороды;
  • «ЧЯП» Эдуарда Веркина;
  • «Автобусная остановка» Натали Висс;
  • «Состояние невеселости» поэтический сборник Алексея Зайцева;
  • «Суперсилы по наследству: мои советские дедушки» Ольги Колпаковой;
  • «Малютка Колпачок и Народец-из-под-Холма» сказки Григория Кружкова;
  • «Прочь из черной дыры» Ольги Лукас;
  • «Белый голубь, черный слон» Евы Немеш;
  • «Глаз волка» Даниэля Пеннака;
  • «Радио Попова» Аньи Портин;
  • «Девочки. Семь сказок» Аннет Схап;
  • «Красные варежки» Кирин Хаяси;
  • «Ложечник» Марьолейн Хоф.

Итоговый список познавательной литературы:

  • «Как несъедобное становится съедобным?» Татьяны Алексеевой, Тима Скоренко;
  • «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя» Айрата Багаутдинова;

Репортаж о презентации книги Айрата Багаутдинова «Мир инженера Шухова» читайте здесь.

  • «Дикие города» Павла Боева, Дмитрия Буренко;
  • «Минералы, континенты, ноосфера» Петра Волцита;
  • «Самая большая и древняя картинная галерея в мире» Елены Долговесовой;
  • «Мы живем в Средневековой Европе» Андрея Дубровского;
  • «Вокруг Антарктики: исследуем ледяной юг» Тани Медведевой;
  • «Книга про лыжи» Марии Павликовой;
  • «История велосипеда. Быстрые ноги» Виктории Поповой, Владимира Фомина;
  • «У осьминога ноль костей» Энн Ричардсон;
  • «Зачем люди танцуют» Ирины Сироткиной, Марии Титовой;
  • «Лужа. Открываем многообразие мира, скрытого от нашего взора» Ангелики Хубер-Яниш;
  • «ДНК: код жизни. Все про гены, ДНК, генную инженерию, а еще почему мы такие, какие есть» Карлы Хэфнер;
  • «Как кошка приручила человека» Лены Цайзе.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова
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