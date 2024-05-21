Библиотеки выбрали лучшие детские книги за 2023 год
Экспертный совет по детской литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации (РБА) составил итоговый список лучших детских книг по результатам голосования, которое проходило весной этого года. В финальный список вошли 14 художественных книг и 14 произведений познавательной литературы.
Итоговый список художественной литературы:
- «Аул» Асии Арслановой;
- «Инктобер. Месяц перемен» Елены Бороды;
- «ЧЯП» Эдуарда Веркина;
- «Автобусная остановка» Натали Висс;
- «Состояние невеселости» поэтический сборник Алексея Зайцева;
- «Суперсилы по наследству: мои советские дедушки» Ольги Колпаковой;
- «Малютка Колпачок и Народец-из-под-Холма» сказки Григория Кружкова;
- «Прочь из черной дыры» Ольги Лукас;
- «Белый голубь, черный слон» Евы Немеш;
- «Глаз волка» Даниэля Пеннака;
- «Радио Попова» Аньи Портин;
- «Девочки. Семь сказок» Аннет Схап;
- «Красные варежки» Кирин Хаяси;
- «Ложечник» Марьолейн Хоф.
Итоговый список познавательной литературы:
- «Как несъедобное становится съедобным?» Татьяны Алексеевой, Тима Скоренко;
- «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя» Айрата Багаутдинова;
Репортаж о презентации книги Айрата Багаутдинова «Мир инженера Шухова» читайте здесь.
- «Дикие города» Павла Боева, Дмитрия Буренко;
- «Минералы, континенты, ноосфера» Петра Волцита;
- «Самая большая и древняя картинная галерея в мире» Елены Долговесовой;
- «Мы живем в Средневековой Европе» Андрея Дубровского;
- «Вокруг Антарктики: исследуем ледяной юг» Тани Медведевой;
- «Книга про лыжи» Марии Павликовой;
- «История велосипеда. Быстрые ноги» Виктории Поповой, Владимира Фомина;
- «У осьминога ноль костей» Энн Ричардсон;
- «Зачем люди танцуют» Ирины Сироткиной, Марии Титовой;
- «Лужа. Открываем многообразие мира, скрытого от нашего взора» Ангелики Хубер-Яниш;
- «ДНК: код жизни. Все про гены, ДНК, генную инженерию, а еще почему мы такие, какие есть» Карлы Хэфнер;
- «Как кошка приручила человека» Лены Цайзе.
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