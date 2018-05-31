Трамп не подписал соглашение по NAFTA — СМИ

Переговорщики из Канады, США и Мексики сумели договориться и подготовить итоговый вариант нового соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), однако президент США Дональд Трамп «изменил свое мнение о том, что должно быть в этой сделке», и не подписал его.



Трамп заявил, что хотел другого от сделки, сообщает The Hill Times.

Напомним, президент США обещал пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и не исключил выхода и из него.