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Трамп не подписал соглашение по NAFTA — СМИ

07:32, 31.05.2018
Трамп не подписал соглашение по NAFTA — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org/wiki / Anythingyouwant

Переговорщики из Канады, США и Мексики сумели договориться и подготовить итоговый вариант нового соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), однако президент США Дональд Трамп «изменил свое мнение о том, что должно быть в этой сделке», и не подписал его.

Трамп заявил, что хотел другого от сделки, сообщает The Hill Times.

Напомним, президент США обещал пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и не исключил выхода и из него.

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