Генпрокуратура может проверить слова футболиста «Рубина» из-за фразы «денежки на карту»
Генпрокуратура может проверить слова футболиста «Рубина» из-за фразы «денежки на карту». Соответствующую просьбу депутаты Госдумы направили генеральному прокурору Игорю Краснову. Об этом сообщает РИА «Новости».
Фраза «денежки на карту» была сказана футболистом «Рубина» Русланом Безруковым после победы над «Зенитом». Озвученная шутка была адресована футбольному клубу «Краснодар».
Напомним, матч между «Рубином» и петербургским «Зенитом» прошел 24 апреля на стадионе «Газпром Арена». Тогда казанцы одержали победу со счетом 2:0. В том матче смогли отличиться два казанских игрока, а именно Мирлинд Даку и Александр Мартынович.
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