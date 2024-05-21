Последние звонки в школах Казани пройдут 24 и 25 мая

Фото: Камиль Исмаилов

Последние звонки в школах Казани прозвенят 24 и 25 мая. В образовательных организациях пройдут линейки, посвященные прощанию со школой. На эти мероприятия традиционно приглашаются родители учащихся, выпускники прошлых лет, сообщили в управлении образования города.

Так, учебный в год в столице Татарстана завершают около 20 тысяч учащихся выпускных классов. Среди них чуть больше 14 тысяч девятиклассников и 5,8 тысячи учеников 11-х классов.

Напомним, последний звонок в конце мая — важное событие в жизни каждого школьника и «разминка» перед июньским выпускным. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Товаров» исследовали спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти-мастеров в Казани в апреле 2024 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин