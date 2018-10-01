Сегодня в Татарстане дождь и до +13

В понедельник, 1 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. В отдельных районах туман.

Утром и днем местами в северных районах республики слабый дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +8 до +13°С. В Казани днем ожидается от +10°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +10°С.