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Сегодня в Татарстане дождь и до +13

04:30, 01.10.2018
Сегодня в Татарстане дождь и до +13
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 1 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков. В отдельных районах туман.

Утром и днем местами в северных районах республики слабый дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем от +8 до +13°С. В Казани днем ожидается от +10°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +10°С.

Общество Татарстан
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