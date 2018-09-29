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В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5 балла

17:56, 29.09.2018
В Челябинской области произошло новое землетрясение магнитудой 4,5 балла
Фото: pixabay.com

В Катав-Ивановске Челябинской области произошло второе за месяц землетрясение магнитудой 4,5 балла.

«По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая службы РАН», в Катав-Ивановском муниципальном районе произошла сейсмическая активность магнитудой 4,5 на глубине залегания 10 км. Активность наблюдалась в 19 км на юго-западе от г. Катав-Ивановска», — сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пострадавших и разрушений зданий нет, обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло.

Предыдущее землетрясение в Катав-Ивановске произошло 5 сентября. Его магнитуда составляла 5,5 балла.

Происшествия
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