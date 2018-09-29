В Тольятти насмерть разбился 25-летний мотоциклист

В Тольятти в результате ДТП в ночь на 29 сентября скончался 25-летний мотоциклист.

По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и врезался в бордюр на перекрестке улиц Ворошилова и Свердлова. Как пишут очевидцы в соцетях, причиной аварии могла стать техническая неисправность мотоцикла. От полученных травм байкер умер до приезда скорой помощи.

На данный момент устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, сегодня в Новочебоксарске внедорожник сбил трех девушек, есть погибшие.