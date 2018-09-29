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Происшествия

В Новочебоксарске внедорожник сбил трех девушек, есть погибшие

10:45, 29.09.2018
В Новочебоксарске внедорожник сбил трех девушек, есть погибшие
Фото: pixabay.com

В Новочебоксарске Чувашской Республики произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в ночь на 29 сентября три девушки переходили дорогу на улице Советская. В этот момент на большой скорости на них совершил наезд внедорожник. В результате аварии погибла девушка, сообщает «Про Город» со ссылкой на очевидцев.

На данный момент все детали происшествия уточняются.

Напомним, сегодня в аварии с автобусом в Подмосковье пострадали 15 человек.

Происшествия
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