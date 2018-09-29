Российские волейболистки победили Тринидад и Тобаго на чемпионате мира

Женская сборная России победила команду Тринидада и Тобаго в матче стартового тура первого группового раунда чемпионата мира по волейболу, который проходит в Японии.

Игра в Кобе завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:11, 25:12) в пользу подопечных Вадима Панкова. Самым результативным игроком матча стала россиянка Наталия Гончарова, набравшая 13 очков.

Также в группе С, куда попали россиянки, выступают сборные Азербайджана, США, Таиланда и Южной Кореи.

В следующем туре женская сборная России по волейболу сыграет с Таиландом.

Ранее мужская сборная России покинула волейбольный ЧМ-2018, уступив команде США.