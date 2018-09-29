«Уфа» сыграет против «Енисея» в красной форме победы

Определилась игровая форма «Уфы» и «Енисея», в которой они сегодня, 29 сентября, выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги.



Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в желтой), футболисты из Красноярска выйдут в форме синего цвета (вратарь — в салатовой).



Матч начнется в 18.30 по уфимскому времени (16.30 мск).

На 29 сентября «Уфа» и «Енисей» замыкают турнирную таблицу, набрав по пять очков. Красноярцы в прошлом туре дома уступили «Уралу» из Екатеринбурга — 1:2. Уфимцы в гостях сыграли вничью с «Ростовом» — 0:0.

