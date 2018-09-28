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Происшествия

В Казани мужчину «с краденым телефоном» задержали с помощью пистолета — Mash

17:59, 28.09.2018
В Казани мужчину «с краденым телефоном» задержали с помощью пистолета — Mash
Фото: ru.m.wikipedia.org / Tnt1984

В Казани задержали мужчину с якобы краденым телефоном. Судя по видео, задержание произошло очень жестко, несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся и только просил отпустить руки. Формы на предполагаемом полицейском не было.

«Опер нашел похищенный мобильник по биллингу и повязал его нового хозяина — достав ствол и взведя курок», — сообщает telegram-канал Mash.

Ранее мужчина открыл огонь из травматического оружия у посольства Камбоджи в Москве. Позже СМИ сообщили, что нападавший скончался от огнестрельного ранения в голову.

Происшествия
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