Песков о сходстве Чепиги с «Бошировым»: у нас по Красной площади бегают 10 Сталиных и Лениных

В Кремле прокомментировали сходство на фотографиях между полковником ГРУ Анатолием Чепигой и подозреваемым в отравлении Скрипалей Русланом Бошировым.



«По поводу сходств на фотографиях… У нас по Красной площади бегают десять Сталиных и десять Лениных, и все похожи на оригиналы», — цитирует «Дождь» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил, что в Кремле не знают, насколько достоверны те факты, которые приводятся в «неких расследованиях неких организаций». Российские службы должны получить исходные материалы из компетентных источников для расследования по этому делу.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым вбросом» публикацию СМИ, в которой говорится, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Однако некоторые жители села Березовка узнали его в Руслане Боширове.

Ранее СМИ сообщили, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведывательные службы четырех стран НАТО.

