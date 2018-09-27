Односельчане узнали «Руслана Боширова» — СМИ

Фото: скриншот

Некоторые жители села Березовка, в котором долгое время проживал полковник Анатолий Чепига, узнали его в одном из предполагаемых отравителей Скрипалей — Руслане Боширове.



«Это он, Толя… Сто процентов он. Глаза черные почти, и голос его», — приводит «Коммерсант» слова землячки Чепиги, с которой он близко общался в школьные годы.

Жители села видели Чепигу «лет десять назад». По словам другой жительницы, Чепига «не очень похож» на Боширова. При этом она отметила, что все знали про секретную службу Чепиги «в горячих точках».

«Не очень похож на это фото, у него открытый взгляд был, а тут как исподлобья. Хотя глаза карие», — цитирует ее издание.

Село Березовка расположено в 37 км от села Николаевка, в котором родился Чепига. Отмечается, что семья Чепиги долгое время жила в Березовке, после чего переехала в Благовещенск.

Напомним, The Insider и Bellingcat утверждают, что за личностью подозреваемого Великобританией в отравлении Скрипалей Руслана Боширова скрывается некий полковник ГРУ Анатолий Чепига.