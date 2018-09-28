Скрипаль работал на разведку четырех стран НАТО — СМИ

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведывательные службы четырех стран НАТО.



«При этом он раскрыл нескольких активных шпионов российской военной разведки ГРУ», — пишет немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI).

Отмечается, что в 2012 году Скрипаль в сопровождении сотрудников разведки Великобритании MI6 якобы поехал в Прагу и проинформировал местные органы госбезопасности об активной разведывательной сети России. Кроме того, летом 2016 года Скрипаль якобы сообщил спецслужбам Эстонии столь точные сведения, что им удалось выявить трех «российских шпионов», среди которых был один офицер армии Эстонии российского происхождения и его отец.

Ранее СМИ сообщали, что после ухода в отставку Скрипаль читал лекции для шпионов в Чехии и Эстонии и проявлял активность в Испании.